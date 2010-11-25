На пішохода скоїли наїзд відразу два автомобіля
18:19, 25 листопада 2010Новини регіонів
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Трагедія на Рівненщині
У Рівненській області на пішохода скоїли наїзд відразу два автомобіля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, це сталося вчора близько 21-ї години на 375 км автодороги Київ-Чоп.
Водій автомобіля "DAF" (реєстрація Польщі) з напівпричепом допустив наїзд на пішохода віком приблизно 35-40 років. Після наїзду пішохода викинуло на смугу зустрічного руху, де на нього скоїв наїзд автомобіль "Citroen".
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.
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