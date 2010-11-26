У Полтавській області школи закрили на карантин

У Полтавській області 41 школу закрито на карантин.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні освіти Полтавської облдержадміністрації.

За даними управління, в Лубенському районі через високий рівень захворюваності на ГРВІ та грип закрито всі школи, частково закрито школи в Карловському, Диканьському та інших районах області.

«41 школа на карантині. У них навчається 4490 учнів, або 3,8% від загального числа учнів. У Лубенському районі сьогодні всі 31 школу закрили на карантин до 8 грудня», - повідомила заступник начальника управління науки та освіти Полтавської облдержадміністрації Галина ВЛАСЮК.

«За минулий тиждень в області на ГРВІ та грип захворіли 8224 особи, що на 14,4% більше, ніж за позаминулий тиждень. Зростання спостерігається в усій області. Перевищено поріг у Гребінківському, Карловському, Лубенському, Машівському районах області. Найбільш схильні до захворювання діти. Ми реєструємо грип типу «Б», - повідомив в.о. начальника управління охорони здоров`я Полтавської ОДА Юрій КУРИЛКО.