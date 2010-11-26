Донеччина: 8 тис людей постраждали від укусів тварин

У Донецькій області за 9 місяців 2010 року було зареєстровано 77 хворих тварин, серед яких домашні і сільськогосподарські тварини становлять 84,4%.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Епідеміологи наголосили, що такий великий відсоток домашніх і сільськогосподарських тварин серед хворих, наближає вірус сказу до людей і збільшує ризик зараження гідрофобією.

Найактивніше протікає епізоотичний процес у Волновахському, Артемовському, Великоновосілківському, Константинівському, Тельманівському, Новоазовському районах, в яких зареєстровано від 4 до 10 вогнищ сказу.

В облСЕС відзначили, що цього року в трьох регіонах області (Великоновосілківський, Александрівський і Червоноармійський) мали місце три випадки нападу на людей вовків, у двох з яких сказ підтверджено лабораторно. Усі постраждалі (8 осіб) одержують курс антирабічних щеплень, стан їх здоров`я задовільний, констатували лікарі.

Загалом за 9 місяців 2010 року за антирабічною допомогою в Донецькій області звернулося 8129 чоловік, які постраждали від укусів тварин, що на 5% нижче за рівень 2009 року, підсумували в обласній СЕС.