У Харкові стався вибух в житловому будинку

У Харкові в одній з квартир у триповерховому житловому будинку сталося загорання з послідуючим вибухом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху було пошкоджено пінобетонну перегородку між двома квартирами та вибито скло ще в одній.

Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає.

Попередня причина пожежі – відкрите джерело вогню. Причина вибуху встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.