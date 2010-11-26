У Сумах від вибуху газового балона загинула людина
12:52, 26 листопада 2010Новини регіонів
0
Ще двоє постраждали
У Сумах на відкритій території стався вибух газового балону без подальшого горіння, внаслідок вибуху одна особа загинула та двоє постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, руйнування будівель та споруд немає.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter