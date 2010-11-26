У Сумах від вибуху газового балона загинула людина

12:52, 26 листопада 2010
Новини регіонів
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Ще двоє постраждали

У Сумах на відкритій території стався вибух газового балону без подальшого горіння, внаслідок вибуху одна особа загинула та двоє постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, руйнування будівель та споруд немає.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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