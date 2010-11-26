У Сумській області буде створено мережу соціальних аптек, в яких діятимуть знижки на лікарські засоби для пільгових категорій населення.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це йшлося на нараді за участю заступника голови ОДА Тамари ІЩЕНКО.

«Спираючись на досвід інших регіонів, де розвинена і діє мережа соціальних аптек, ми маємо докласти максимум зусиль, щоб розв’язати питання доступності лікарських засобів для соціально незахищених верств населення Сумщини. Це наша спільна справа, тому ми маємо діяти разом на користь людей», - відзначила Т.ІЩЕНКО.

За словами заступника начальника управління охорони здоров`я ОДА Аліни РОСТОВСЬКОЇ, зараз відпрацьовується питання відкриття соціальних аптек в усіх районах області. У соціальних аптеках має бути перелік лікарських засобів, на які діятимуть знижки або мінімальні націнки для пільгових категорій населення.

Під час наради заступникам глав райдержадміністрацій області було доручено розробити механізм створення і відкриття соціальних аптек у районах.