Чому в Україні заборонили «Санта Бремор»

Державний комітет ветеринарної медицини України тимчасово з 18 листопада 2010 р. заборонив білоруській компанії «Санта Бремор», великому виробникові рибної продукції, ввезення філе форелі слабкосолоної до України.

Про це йдеться у розпорядженні Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з розпорядженням, вантажі, що вийшли до введення в дію розпорядження, будуть оформлені на загальних підставах.

Повідомляється, що за результатами проведених Державним науково-дослідним інститутом лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи лабораторних досліджень, в харчових продуктах тваринного походження – філе форелі с/с виробництва СП «Санта Бремор» (Білорусь) було виявлено перевищення допустимих рівнів за мікробіологічними показниками.

Довідка УНІАН. «Санта Бремор» - сучасний виробничий комплекс з переробки і виробництва риби.

Під маркою «Санта Бремор» випускається більш як 400 видів продукції. «Санта Бремор» здійснює поставки у більш як 15 країн, зокрема, у США, Ізраїль, Ліван, Німеччину, Чехію, Болгарію.