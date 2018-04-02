Чому на Кіровоградщині помирають вагітні та немовлята

Статистика материнської смертності в Кіровоградській області перевищує загальнодержавний показник удвічі, водночас, в області тривалий час спостерігається від’ємний приріст населення.

З початку року на Кіровоградщині померли 6 вагітних жінок, з яких 4 – від важкої форми пневмонії під час епідемії грипу, ще 2 смертельних випадки стали предметом розслідування для органів прокуратури. Лікарям, під наглядом яких перебували жінки, інкримінують неналежне виконання своїх обов’язків. За попередніми результатами слідства, причиною смерті двох вагітних став саме людський фактор. Гострий брак фахівців гінекологічного профілю визнають в обласному управлінні охорони здоров’я. Області не вистачає 80 акушерів-гінекологів, а низька забезпеченість кадрами ускладнюється високим відсотком працюючих пенсіонерів (близько 25%).

Слабкою ланкою для медичної галузі області залишається високий показник ранньої ненотальної смертності дітей вагою від 1,5 кг до 2,5, який становить 3,86 проміле (середній показник в Україні – 2,23 проміле), а також мертвонароджених – 9,38 проміле (в Україні – 6,4 проміле). Тому у Кіровоградській області планують відкрити сучасний перинатальний центр. Його створюють у рамках національного проекту «Нова якість охорони материнства і дитинства». Це відповідь на нагальну потребу реорганізації системи надання медичної допомоги вагітним, породіллям і новонародженим.

Базою для розташування перинатального закладу обрано Кіровоградську обласну лікарню через її багатопрофільну спеціалізацію. Держава і Міністерство охорони здоров’я для додаткового оснащення центру сучасним обладнанням виділяють 11 млн. грн. Реконструкція приміщень фінансуватиметься з місцевого бюджету, і за попередніми оцінками коштуватиме близько 8 млн. грн. Фінансову допомогу обіцяють неурядові організації та представники приватного бізнесу.

За словами заступника начальника управління з охорони дитинства і материнства Кіровоградської ОДА Антоніни КОДРУЛ, у лікарні вже створена обласна жіноча консультація з усіма структурними кабінетами, працює потужна комп’ютерна діагностика.

«Попереду організація роботи акушерського відділення, відділення екстрагенітальної патології, відділення для виношування, відділення інтенсивної терапії для вагітних і новонароджених. В одному місці ми скомпонуємо всі ланцюги надання медичної допомоги», розповідає А. КОДРУЛ.

Планується, що в перинатальному центрі за європейськими стандартами працюватиме централізована подача кисню та вентиляція, вакуумна система, медичні гази.

Як наголошує А. КОДРУЛ, одне з головних завдань управління – підготовка фахового персоналу, для цього майбутні працівники проходитимуть навчання і тренінги. Перинатальний центр розрахований на прийом до 3 тис. пологів в рік, враховуючи низьку народжуваність в області, цього цілком достатньо.

Усіх вагітних з патологією або загрозою передчасних пологів завчасно госпіталізуватимуть в центр, де вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Крім того, шанс на життя отримають діти, які з’явились на світ з вагою від 500 грамів. Раніше через відсутність сучасної апаратури такі новонароджені були приречені.

Відкрити пілотний проект перинатального центру в Кіровоградській області заплановано до 1 червня 2011 року. Уже в другій половині наступного року подібні центри повинні з’явитись в Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Харківській областях. Протягом 2012-2013 рр. – у решті областей України. За даними МОЗ загальний кошторис проекту на всі регіони становитиме 320 млн. грн. Відповідальні за втілення проекту урядовці обіцяють інвестувати в створення перинатальних центрів усі можливі матеріальні та людські ресурси, заручившись інформаційною підтримкою та пропагандою здорового способу життя.

Анна Осадченко, УНІАН