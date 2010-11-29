Київ: лікарні готові до підвищення захворюваності на грип

Столичні медики готові до роботи в умовах сезонного підвищення захворюваності населення на грип та гострі респіраторні захворювання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА.

Відповідним наказом управління визначено стаціонарні лікувально-профілактичні заклади, до яких госпіталізуватимуть хворих з тяжким перебігом грипу та інших ГРЗ з ускладненими формами. Так, госпіталізація хворих з тяжким перебігом грипу та інших ГРЗ з ускладненими формами захворювань здійснюватиметься в інфекційні відділення Київських міських клінічних лікарень №4 (на 80 ліжок) і №9 (на 65 ліжок) та у Київську міську дитячу клінічну інфекційну лікарню (на 120 ліжок).

Вагітні з тяжким перебігом грипу будуть госпіталізовані до інфекційного акушерського відділення Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини (35 ліжок).

Крім того, у разі необхідності, тобто при загостренні епідемічної ситуації, планується перепрофілювати соматичні відділення під інфекційні для госпіталізації хворих з ускладненими формами грипу та інших ГРЗ в 5-ти лікарнях: КМКЛ №2 (3 терапевтичні відділення на 160 ліжок), КМКЛ №4 (терапевтичне відділення на 100 ліжок), КМКЛ №9 (терапевтичне відділення на 55 ліжок), КМДКЛ №2 (в інфекційному відділенні – 35 ліжок, в соматичному – 40 ліжок), ДКЛ №9 Подільського району (загальносоматичне відділення на 30 ліжок).

Згідно з інформацією ГУ охорони здоров’я, у лікувально-профілактичних закладах створено запас лікарських засобів для лікування хворих на грип та інші ГРЗ, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників.

“Запасу медикаментів, що є в лікувально-профілактичних закладах, вистачить орієнтовно на два місяці. Запас противірусного препарату «Таміфлю» перевищує річну потребу – цього медикаменту вистачить орієнтовно на 2-3 епідемічних періоди”, - зазначається в повідомленні мерії.

Враховуючи можливий тяжкий перебіг грипу та інших ГРЗ і ускладнення цих захворювань, на початку 2011 року передбачено поповнення запасу антибіотиків-цефалоспоринів, імуностимуляторів, лікарських засобів для симптоматичної терапії, розчинів для інфузійної терапії, дезінфекційних розчинів, шприців, систем та швидких тестів.