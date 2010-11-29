На Луганщині внаслідок пожежі загинули дві дитини

09:49, 29 листопада 2010
Новини регіонів
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Пожежу ліквідували сусіди

Вчора о 15.30 у с. Підгорівка Старобільського району Луганської області у приватному житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа на площі 2 кв. м.

Від отруєння продуктами горіння загинули дві дитини (2005 і 2008 р.н.), повідомляє прес-служба МНС.

Пожежу ліквідували сусіди. Підрозділи МНС не залучалися.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.

 

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