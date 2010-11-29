На Луганщині внаслідок пожежі загинули дві дитини
09:49, 29 листопада 2010Новини регіонів
1
Пожежу ліквідували сусіди
Вчора о 15.30 у с. Підгорівка Старобільського району Луганської області у приватному житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа на площі 2 кв. м.
Від отруєння продуктами горіння загинули дві дитини (2005 і 2008 р.н.), повідомляє прес-служба МНС.
Пожежу ліквідували сусіди. Підрозділи МНС не залучалися.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter