На Луганщині внаслідок пожежі загинули дві дитини

Вчора о 15.30 у с. Підгорівка Старобільського району Луганської області у приватному житловому будинку через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа на площі 2 кв. м.

Від отруєння продуктами горіння загинули дві дитини (2005 і 2008 р.н.), повідомляє прес-служба МНС.

Пожежу ліквідували сусіди. Підрозділи МНС не залучалися.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області.