На Вінниччині кринична вода значно гірша за водопровідну

На Вінниччині 90% сільських жителів використовують криничну воду, якість якої гірша за водопровідну.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації з посиланням на заступника головного санітарного лікаря в області Сергія ДАБІЖІ.

За його словами, у зв’язку із відсутністю альтернативних джерел водоспоживання на селі 90% сільських жителів використовують криничну воду. На сьогодні її якість гірша за водопровідну за бактеріологічним (на 16,8%) і за хімічними (на 12,6%) показниками. Тобто кожна сьома проба води не відповідає санітарним вимогам.

Вживання води з наднормативним вмістом нітратів небезпечне для здоров`я. З ним безпосередньо пов`язане захворювання водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей до року, летальні випадки від якої реєструються все частіше. Так, цього року в Томашпільському районі від гострого отруєння нітратами загинуло немовля. Крім того, згідно із офіційною статистикою, кожен третій спалах кишкової групи інфекцій пов`язаний із вживанням неякісної питної води.

В семи районних центрах вода подається погодинно, що призводить до погіршення її якості.

Тільки п’ята частина сіл області має системи централізованого водопостачання, з яких майже половина через недосконалу експлуатацію і тривалий термін служби працює з перебоями, або подає воду низької якості. На сьогодні в регіоні необхідно відремонтувати 70% існуючих водопроводів, кожну другу водонапірну башту, насосну станцію та артезіанську свердловину.

У поточному році проведено перевірку 1045 об`єктів водопостачання. На 184 (17,6%) виявлені порушення санітарного законодавства, за які до адміністративної відповідальності притягнуто 199 посадових осіб та винесено 275 постанов про тимчасове припинення експлуатації об`єктів водопостачання. До прокуратури передано 8 справ.

Загалом на контролі санепідслужби на Вінниччині перебуває 618 господарсько-питних водопроводів та 8838 громадських колодязів.