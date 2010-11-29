У Севастополі збільшать кількість місць у дитсадках

Розробити регіональну програму розвитку дошкільної освіти, розв’язати проблему дефіциту місць у дитячих дошкільних закладах – такі завдання висунув на колегії Севастопольської міської державної адміністрації, де розглядалося питання про розвиток дошкільної освіти, глава виконавчої влади міста Валерій САРАТОВ. Як передає кореспондент УНІАН, В.САРАТОВ підкреслив: «Потрібно провести реорганізацію, і до 2015 року збільшити кількість місць у дошкільних закладах в 2 рази, тим самим повністю розв`язати проблему дефіциту місць у дитячих дошкільних закладах».

Програмою передбачається, що шляхом відповідної реорганізації вже наступного року навіть без будівництва дитячих садків буде збільшено набір до дитячих дошкільних закладів на 1 тисячу дітей, що в два рази скоротить чергу. Надалі планується добитися повернення 8 дошкільних закладів, які опинилися в оренді або в іншому користуванні, а також перепрофілювати існуючі навчальні заклади.

За інформацією В.САРАТОВА, на реалізацію програми, розрахованої на п`ять років, необхідно близько 40 млн. грн., і вже наступного року, як стверджує він, за усієї складності бюджету, передбачається знайти необхідні кошти для початку реорганізації.

Крім того, як наголошувалося на колегії, планується передбачити можливість створення центрів, груп короткочасного перебування дітей на базі діючих дошкільних закладів для забезпечення п`ятирічних дітей дошкільною освітою з урахуванням їх здібностей, індивідуальних і психологічних особливостей. При цьому головна мета – забезпечити стовідсоткове охоплення п`ятирічних дітей дошкільним навчанням.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської держадміністрації, необхідність розгляду питання розвитку дошкільної освіти була викликана тим, що на сьогодні кількість дітей, які стоять у черзі у дитячі садки, перевищує 4 тисячі осіб. Така ситуація, як наголошувалося на колегії, багато в чому пов`язана з тим, що за період з 1991 по 2000 рік було закрито або передано іншим структурам 33 дитячі садки, з них 15 відомчих установ.

На сьогодні у Севастополі функціонують 83 дошкільні навчальні закладт, з яких 74 – комунальної власності. Дитячі садки відвідують більш як 12 тисяч дітей.