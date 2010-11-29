У Києві запрацювала перша амбулаторія сімейної медицини

У Києві в Дніпровському районі розпочала роботу перша амбулаторія сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ відкрив цей медичний заклад.

«Відкриття амбулаторії сімейної медицини – надзвичайно важлива подія. Отримати первинну медико-санітарну допомогу тут зможуть 3,5 тисяч дорослих мешканців мікрорайону ДВРЗ. З часом в амбулаторії буде проводити прийом і лікар-педіатр», - зазначив О.ПОПОВ.

Амбулаторія загальної лікарської практики розташована на вул. Алма-Атинській, 37-Б, на 2-му поверсі багатоповерхового житлового будинку. В амбулаторії сімейної медицини є реєстратура, кабінет долікарського прийому, процедурний та оглядовий кабінети, кабінет прийому лікаря, ординаторська, роздягальня для пацієнтів.

Амбулаторія є структурним підрозділом Київської міської клінічної лікарні (КМКЛ) №11 та надаватиме первинну медико-санітарну допомогу, зокрема: амбулаторно-поліклінічну, швидку, невідкладну та загальнопрофільну медичну допомогу. Прийом будуть проводити 2 лікарі загальної практики, також працюватимуть 2 дільничні лікарі та 1 процедурна медсестра. Вторинну медичну допомогу та діагностичне обстеження мешканці Дніпровського району проходитимуть у поліклінічному відділенні №1 КМКЛ №11.

«Лікарями загальної практики в амбулаторії працюватимуть Ірина та Іван ШИПУЛЬНЯКИ – подружня пара, для яких у цьому ж будинку виділена квартира. Це висококваліфіковані лікарі. Сподіваюсь, що вони стануть товаришами пацієнтів, друзями сімей, людьми, до яких завжди можна звернутися і отримати необхідну допомогу», - зазначив О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що міська влада й надалі працюватиме над розвитком мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги шляхом відкриття амбулаторій сімейних лікарів та виділення житла для лікарів загальної практики/сімейних лікарів у новозбудованих будинках.

«На жаль, сьогодні у Києві дуже складна ситуація із наданням медичної допомоги населенню. Я переконаний, що до вирішення цього питання необхідно підходити комплексно, тому найближчим часом ми запропонуємо на розгляд Київської міської ради програму реформування системи охорони здоров’я у столиці», – додав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.ПОПОВ заявив, що в столиці вже наступного року планується відкрити від 50 до 100 амбулаторій сімейної медицини. О.ПОПОВ повідомив, що влада міста підписуватиме з лікарями угоди, якими передбачено основні функції та вимоги до фахівців, а також зобов’язання влади. В результаті такої співпраці має покращитися якість медичного обслуговування киян, вважає він.

«У випадку, якщо сімейний лікар забезпечує виконання такого договору у визначених параметрах, він отримає певне матеріальне заохочення. Це матеріальне заохочення буде набагато більше, ніж сьогодні у бюджетній сфері», - зазначив О.ПОПОВ.

За його ловами, влада міста виділятиме лікарю приміщення, облаштовуватиме його всім необхідним обладнанням, за потреби братиме на себе витрати на додаткове навчання чи перенавчання лікарів, які працюватимуть у системі цієї первинної медико-санітарної допомоги.

Сімейний лікар, працюючи за умовами договору, звітуватиме про виконання своїх зобов’язань щоквартально або раз на півроку, і з огляду на це відбуватиметься фінансування, пояснив О.ПОПОВ.

За його словами, лікар сам визначатиме, скільки інших фахівців йому потрібно для того, щоб організувати якісну систему надання меддопомоги (одна чи дві медсестри, наявність інших фахівців).