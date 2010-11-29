Канатні дороги «Буковелі» не нашкодять відпочиваючим

Підвісні пасажирські канатно-крісельні дороги на території готельно-туристичного комплексу «Буковель» у задовільному технічному стані.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди головного управління МНС в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, планова перевірка фахівцями Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки ГУМНС в області підвісних пасажирських канатно-крісельних доріг на території готельно-туристичного комплексу «Буковель» засвідчила, що вони знаходяться у задовільному технічному стані, і вимоги безпеки під час їх експлуатації дотримуються.

На сьогодні уже практично завершено увесь обсяг технічних оглядів, регламентних робіт, які проводить ремонтно-механічна служба готельно-туристичного комплексу «Буковель». Поряд з тим фахівцями МНС вказано на необхідність інформувати відпочиваючих про їхні конкретні дії у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Потребують також оновлення запаси медикаментів у аптечках, необхідно доопрацювати номенклатуру матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

Було також перевірено аварійно-рятувальну службу ТзОВ «Парктур», котра забезпечує безпеку відпочивальників ГТК «Буковель». Основне завдання працівників служби – допомога тим, хто травмувався на гірськолижних схилах під час катання на лижах та сноубордах. За необхідності, ця служба має бути готова й до того, щоб у випадку виникнення надзвичайної ситуації евакуювати людей з підвісної канатної дороги у безпечне місце та надати допомогу потерпілим. Як показала перевірка, працівники аварійно-рятувальної служби туркомплексу «Буковель» готові до дій за призначенням, а начальнику аварійно-рятувальної служби ТзОВ «Парктур» Ігорю КУПЦЮ було вручено відповідний акт.

Спільні навчання рятувальників Івано-Франківського гірського пошуково-рятувального загону та аварійно-рятувальної служби ГТК «Буковель» засвідчили, що служби готові до дій за призначенням, тож, за необхідності, відпочивальники отримають вчасну та кваліфіковану допомогу.

Довідка УНІАН. На території Івано-Франківщини налічується 18 підвісних пасажирських канатно-крісельних доріг та 22 бугельні витяги.