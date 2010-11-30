У Донецькій області обвалилася стіна школи, загинув робітник

У Докучаєвську Донецької області обвалилася частина стіни загальноосвітньої школи, внаслідок чого загинув робітник будівельної бригади, що проводила в будівлі роботи зі зміцнення фундаменту.

Про це УНІАН повідомила керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА.

За її словами, вчора, о 13.40 в оперативно-координаційний центр Головного управління МНС України в Донецькій області від оперативного чергового Волноваського районного відділення МВС надійшло повідомлення про обвал частини стіни двоповерхової будівлі школи в Докучаєвську. На той момент дітей у будівлі не було, проводилися роботи зі зміцнення фундаменту. Під завал потрапив один з робітників, якого дістали звідти бійці МНС без ознак життя.