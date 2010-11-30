Як загрожують дитині екстремальні погодні умови

Ріст температури повітря на кожні 5 градусів Цельсія призводить до росту показників госпіталізацій з приводу серйозних травм серед дітей, виявило одне з найбільших досліджень Trauma Audit and research Network / TARN, Англія /. Зниження мінімальної добової температури на 5 градусів підвищує випадки серйозних травм серед дорослих більш ніж на 3%.

Висновки засновані на десятирічному аналізі 60 тисяч госпіталізацій в 21 центрі невідкладної медичної допомоги по всій Англії. Найпоширеніший вік жертв травм в занадто теплих або навпаки холодних погодних умовах - 10 років серед дітей і 48 років серед дорослих, відмітили фахівці.

Серед дорослих кожне 5-градусне зростання максимальної добової температури і кожні додаткові дві години сонця збільшували швидкість прийому до лікарні через серйозні травм на 2 %. Еквівалентна температура викликає 10-відсотковий ріст показників дитячих госпіталізацій, а додаткова сонячна активність - 6-відсоткове зростання. Експерти підрахували, що швидкість прийому дітей у травмцентри в період з квітня по вересень може бути до 50% вище. Рівні госпіталізацій через травми особливо зростають у вихідні - як серед дітей, так і серед дорослих.

ami-tass.ru