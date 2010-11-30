У Горлівці хлопець впав у шахту ліфта

У Горлівці Донецької області бійці МНС врятували хлопця, який впав у шахту непрацюючого ліфта багатоповерхового будинку.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, ночі в Центрально-Міському районі Горлівки бійці МНС надали допомогу з підйому чоловіка, 1988 року народження, із шахти ліфта. Він через необережність впав з четвертого поверху дев`ятиповерхового будинку на ліфтову кабіну між першим і другим поверхами. В обласному управлінні МНС уточнили, що в цьому будинку ліфт не працює вже понад 20 років.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту демонтували цегляну кладку дверей ліфта на другому поверсі та вилучили постраждалого, якого передали лікарям «швидкої допомоги».