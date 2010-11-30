У Києві відбудеться фестиваль для дітей з особливими потребами

Напередодні Міжнародного дня інвалідів, 1 грудня о 13.00 у Київському палаці дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13) за підтримки Київської міської державної адміністрації відбудеться гала-концерт «Мрії збуваються» XІX Київського міського фестивалю «Повіримо у себе».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час гала-концерту виступлять зірки української естради.

У холі Київського палацу дітей та юнацтва будуть презентовані творчі роботи дітей з особливими потребами.

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО запевнив, що столична влада дбає про людей з особливими потребами.

«Питання толерантного ставлення до людей з функціональними обмеженнями не втрачає своєї актуальності з моменту набуття Україною незалежності. Сьогодні у Києві 8500 дітей та 15000 тисяч молодих людей з функціональними обмеженнями з них 5000 осіб пересуваються за допомогою візка. Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить активну щоденну роботу щодо соціалізації та реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями, також підтримуючи їх сім’ї. Одним з найбільших заходів є Київський міський фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе», який розкриває їхні здібності, розвиває творчий потенціал дітей та молоді з інвалідністю. Саме цей фестиваль відкрив двері до суспільства сотням хлопчиків і дівчаток з різними функціональними обмеженнями і дав змогу повірити у свої сили, знайти друзів, обрати професію і відшукати шляхи до самовираження у цьому світі», – сказав Л.НОВОХАТЬКО.

Він додав, що організатором фестивалю традиційно виступив Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. У конкурсній програмі фестивалю обдаровані діти та молодь з функціональними обмеженнями, що займаються в районних реабілітаційних центрах, громадських організаціях, проявили себе у в 9-ти номінаціях: вокально-хорова, хореографічна, естрадно-інструментальна, виконавче мистецтво, авторська проза та поезія, образотворча, декоративно-прикладна, театральна, фото, нерукотворне мистецтво.