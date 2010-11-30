У Краматорську вночі горіла школа

У Краматорську Донецької області минулої ночі горіла покрівля загальноосвітньої школи № 17.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України у Донецькій області.

У результаті пожежі, яка виникла вчора о 23.15, було знищено покрівлю і перекриття над спортивним залом на площі 400 кв. м. Загиблих і потерпілих немає.

Пожежа була ліквідована бійцями МНС сьогодні о 1.30. Проводиться розслідування і з`ясовуються причини виникнення пожежі.