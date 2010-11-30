Прикарпаття: через негоду знеструмлено 18 населених пунктів

В Івано-Франківській області шквальні вітри зі снігом та дощем спричинили перебої з електропостачанням у п’яти районах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Прикарпаттяобленерго», станом на 14.00 в області повністю без електропостачання залишаються 18 населених пунктів, частково – 8. Зокрема, у Верховинському районі, що найбільше постраждав від стихії, повністю без світла перебувають села Перехресне, Буркут, Явірник, Дземброня, Зелене, Топільче, Бистрець, Гринява, Грамотне, Біла Річка, Голошино, Пробійна, Бережниця, частково – села Красноїлля, Яблуниця, Криворівня та Верховина.

У Косівському районі відсутнє електропостачання в селах Снідавка, Тюдів, Малий та Великий Рожен, Розтоки, Білоберзіка. Частково знеструмлено Яворів та Брустори.

На місцях працюють аварійні бригади ВАТ «Прикарпаттяобленерго».