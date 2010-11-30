У Києві ліквідують інтернат для самотніх пенсіонерів

Постійні комісії Київради з питань охорони здоров’я та власності схвалили ліквідацію комунального підприємства «Кращий дім».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції "Республіка Київ" у Київраді з посиланням на секретаря фракції Олексія ДАВИДЕНКА.

Депутат наголосив, що умови проживання у КП «Кращий дім» для самотніх пенсіонерів нічим не відрізнялися від звичайних інтернатів, а різниця полягала лише у вартості. За словами О.ДАВИДЕНКА, один місяць перебування у «Кращому домі» коштував близько 5 тис. грн., тоді як у звичайних інтернатах – 2,5 тис. - 3 тис. грн.

«Виходить, що замість обіцяних «ананасів, ікри та райських умов» самотні пенсіонери отримали звичайне харчування та умови проживання, такі ж як у решті інтернатних закладів. То за що тоді їхні родичі платили вдвічі дорожче?», - наголосив О. ДАВИДЕНКО.

Він нагадав, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто на сесії Київради презентував проект «Кращий дім».

«Ми всі пам’ятаємо, як Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на сесії особисто презентував цей проект і обіцяв годувати «своїх любих бабусь ікрою та ананасами» і створити їм «райські умови» для життя. Проте все це так і залишилося обіцянками», - зазначив О.ДАВИДЕНКО.

Депутат підкреслив, що для всіх 13 мешканців КП «Кращий дім» місце проживання не зміниться, адже ця установа розташована на території одного з діючих інтернатів. Таким чином, люди проживатимуть там, де й раніше, тільки платитимуть за це менші кошти, перепідписавши угоду з інтернатом.

О.ДАВИДЕНКО додав, що КП «Кращий дім» за півтора роки своєї діяльності перерахувало до столичного бюджету лише 4 748 грн., в той час як від родичів пенсіонерів отримало за цей час 540 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року 71 депутат Київради підтримав рішення про створення комунального підприємства “Кращий дім”. Рішення ухвалювалося за участю Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненням, літні люди переселятимуться за бажанням у такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим, міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Так, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера, «за 100 дол. бабуся (у пансіонаті) їстиме ікру, ананаси й отримуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства отримає понад 1 млрд. грн.