Хмельниччина: від переохолодження померла 33-річна жінка

08:45, 01 грудня 2010
Новини регіонів
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Мешканка Вінницької області

У селі Голосків Летичівського району Хмельницької області 33-річна мешканка Вінницької області померла від переохолодження.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центр пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, тіло громадянки було виявлене на узбіччі дороги.

За його словами, причину обставин трагедії з’ясує слідство.

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