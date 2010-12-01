Хмельниччина: від переохолодження померла 33-річна жінка
08:45, 01 грудня 2010Новини регіонів
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Мешканка Вінницької області
У селі Голосків Летичівського району Хмельницької області 33-річна мешканка Вінницької області померла від переохолодження.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центр пропаганди Головного управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, тіло громадянки було виявлене на узбіччі дороги.
За його словами, причину обставин трагедії з’ясує слідство.
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