У 5 школах Чернівців призупинено навчання через ГРВІ

У Чернівцях за рішенням міської надзвичайної протиепідемічної комісії з 1 грудня призупинено навчання у п’яти загальноосвітніх закладах Чернівців, де на ГРВІ захворіло понад 25% учнів.

Про це повідомляє офіційний сайт Чернівецької міської ради.

Міська надзвичайна протиепідемічна комісія сьогодні констатувала, що у Чернівцях спостерігається ріст захворюваності на ГРВІ, у першу чергу серед дітей до 18 років. У школах через захворюваність на ГРВІ відсутні понад 3,6 тис. дітей або 19,5% від загальної кількості учнів.

Лише впродовж 29 листопада у Чернівцях зареєстровано 1 тис. 186 випадків захворювання на ГРВІ, 792 (67,2%) з яких - у дітей до 18 років. У семи дітей клінічно виявлено грип.

З 29 листопада у Чернівцях введено у дію план лікувально-профілактичних заходів з попередження та боротьби з ГРВІ та грипом. В усіх лікувально-профілактичних закладах міста запроваджено масковий режим.

В усіх загальноосвітніх навчальних, дошкільних, позашкільних закладах міста, школах естетичного виховання посилено проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів, забезпечено контроль за дотриманням температурного режиму, ведеться щоденне медичне спостереження за персоналом та учнями, вихованцями.

Керівникам закладів культури, позашкільних закладів, спортивних шкіл міської комунальної власності та обласного підпорядкування рекомендовано обмежити проведення культурно-масових заходів та дотримуватись протиепідемічних та дезінфекційних заходів.

Державному санітарному лікарю Чернівців доручено забезпечити жорсткий контроль за виконанням протиепідемічних заходів на об’єктах міста.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр Чернівецької міськради поінформував, що у місті епідпоріг захворюваності на ГРВІ перевищено майже на 12%.