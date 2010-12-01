У Києві ліквідували ТМО

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про створення комісій з ліквідації Територіальних медичних об’єднань «Лівобережне», «Либідське», «Старокиївське».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, додавши, що відповідне розпорядження підписано на виконання рішення Київради.

Як зазначається в повідомленні, з огляду на те, що ТМО є бюджетними установами, які засновані на комунальній власності територіальної громади Києва, їх ліквідація дозволить економити майже 7 млн. грн. на рік. Ці гроші надійдуть до фонду оплати праці у лікувальні установи міста, що дозволить доукомплектувати лікувальні заклади персоналом, підкреслили в КМДА.

Як повідомлялося, ТМО були створені як адміністративні структури і, фактично, були посередниками між Головним управлінням охорони здоров’я і лікувально-профілактичними закладами. Профільною комісією Київради та Головним управлінням охорони здоров’я були проведені численні перевірки, які не підтвердили ефективності існування ТМО. 28 жовтня 2010 року депутати Київради проголосували за ліквідацію трьох столичних Територіальних медичних об’єднань. Необхідність цього рішення також була викликана змінами, які відбулися в системі управління міста щодо повноважень районних у м. Києві державних адміністрацій.

Після ліквідації ТМО поліклініки міста будуть підпорядковані районним державним адміністраціям, у структурі яких є управління або відділи охорони здоров’я.