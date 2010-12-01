Розкрито вбивство немовляти у Скадовську

11:33, 01 грудня 2010
Новини регіонів
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Знайшли на сміттєзвалищі

Міліція розшукала жінку, яка наприкінці жовтня задушила новонароджену дитину і викинула тіло хлопчика на сміттєзвалище в Скадовську Херсонської області.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, працівники міліції затримали 31-річну безробітну жительку Лебединського району Сумської області. Попередньо встановлено, що вона вдень 25 жовтня в будинку за місцем тимчасового проживання задушила свого новонародженого сина, а його тіло винесла на вулицю й кинула на сміттєзвалище.

 

 

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