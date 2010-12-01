Розкрито вбивство немовляти у Скадовську
11:33, 01 грудня 2010Новини регіонів
3
Знайшли на сміттєзвалищі
Міліція розшукала жінку, яка наприкінці жовтня задушила новонароджену дитину і викинула тіло хлопчика на сміттєзвалище в Скадовську Херсонської області.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Зокрема, працівники міліції затримали 31-річну безробітну жительку Лебединського району Сумської області. Попередньо встановлено, що вона вдень 25 жовтня в будинку за місцем тимчасового проживання задушила свого новонародженого сина, а його тіло винесла на вулицю й кинула на сміттєзвалище.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter