На Чернігівщині рівень поширення ВІЛ-інфекції зріс на 29%

У Чернігівській області за 10 місяців 2010 року зареєстровано понад 440 нових випадків ВІЛ-інфекції.

Як повідомили УНІАН в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, рівень захворюваності у 2010 році зріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року і становить 39,7 на 100 тис. населення.

Станом на 1 листопада 2010 року в області під медичним наглядом перебували понад 2 тис. 170 ВІЛ-інфікованих (поширеність 195,6 на 100 тис. населення). Хворих на СНІД – 227 осіб (поширеність 20,4 на 100 тис. населення). Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції у містах Прилуки та Чернігів, Талалаївському, Щорському, Прилуцькому районах.

Серед осіб, які зареєстровані протягом 2010 року, 205 осіб (47%) інфікувалися ВІЛ статевим шляхом, 135 особи (31%) – шляхом ін’єкційного введення наркотичних речовин. За віковою структурою найбільша кількість випадків ВІЛ-інфекції зареєстрована у віці 30-39 років – 165 осіб (37%) та 25-29 років – 85 осіб (19%), сумарно вікова група 20-39 років становить 56%. Чоловіки становлять 53% (234 особи), жінки 47% (207 осіб). Переважний шлях інфікування у жінок статевий – 65%, у чоловіків парентеральний (внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом) – 50%.

За інформацією Головного управління статистики в області, упродовж січня-вересня цього року зареєстровано 83 випадки смертей від СНІДу, що в розрахунку на 100 000 жителів становить 10 осіб (за підсумками минулого року – 9,1).

Більшість хворих на СНІД помирає у віці від 20 до 40 років – за дев’ять місяців поточного року померли 65 осіб цього віку. Наймолодшою померлою за цей період була 22-річна жінка. У 2009 році в області від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), померло 102 особи (0,5% загальної кількості померлих).