У Вінниці волонтери безкоштовно роздали 4 тис. презервативів

У Вінниці до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом волонтери за два тижні безкоштовно роздали 4 тис. презервативів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор волонтерських та інформаційних програм проекту «Разом до здоров’я» у Вінницькій області Світлана ДУБИНА.

За її словами, вперше у цьому році за безпечний вибір волонтери агітували у трамваях та тролейбусах. Автором ідеї стала студентка Вінницького педуніверситету.

Засоби контрацепції та інформаційні буклети охоче брали не тільки молодь, а й інша категорія населення міста.

С.ДУБИНА також відзначила зміну думки населення щодо ВІЛ-позитивних людей та взагалі до проблем СНІДу.

***Сьогодні, 1 грудня, Міжнародний день боротьби зі СНІДом.