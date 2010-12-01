Прикарпаття: збільшується кількість вперше виявлених осіб з ВІЛ

На Прикарпатті спостерігається збільшення кількості вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Управлінні у справах сім`ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації.

За оперативною інформацією Івано-Франківського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДом в області характеризується збільшенням кількості вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб та зростанням кількості хворих та померлих від СНІДу. За 9 місяців 2010 року в області обстежено на ВІЛ/СНІД 68,7 тис. осіб, у 162 виявлено позитивні результати на ВІЛ-інфекцію.

В обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом взято під диспансерний нагляд 121 особу з вперше діагностованим діагнозом ВІЛ-інфекції (проти 81 за аналогічний період 2009 року), з них у стадії СНІДу 35 осіб.

Серед нових випадків ВІЛ-інфекції/СНІДу чоловіків 64,5%, жінок 35,5%; жителів міст 58%, сільських жителів 42%.

Показник захворюваності на ВІЛ за 9 місяців 2010 року – 8,74 на 100 тис. населення (проти 5,85 у 2009 році), показник захворюваності на СНІД – 2,53 (проти 2,17 у минулому році).

Спостерігається подальше домінування статевого шляху передачі інфекції: його частка у структурі шляхів передачі у 2010 році становила 62,8% (у 2009 році – 51,9%), частка парентеральної (через інфіковану кров) передачі інфекції знизилась до 23,9% (у 2009 – 28,4%).

У віковій структурі нових ВІЛ-інфікованих вікова група 30-39 років складає 66%.

Станом на 1 жовтня 2010 року в обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІД на диспансерному обліку знаходиться 483 ВІЛ-інфікованих, з них 71 – у стадії СНІДу.