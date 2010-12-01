У Полтаві перевищений епідпоріг захворюваності на ГРВІ і грип

У Полтаві і 10 районах області перевищений епідеміологічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області.

За даними центру, в Полтавській області захворіли грипом і гострою респіраторною інфекцією 10 тис. 990 жителів, з них 7114 дітей. Епідемічний поріг захворюваності перевищений в місті Полтаві і в Гадяцькому, Диканьському, Зіньківському, Карлівському, Кобеляцькому, Лохвицькому, Машівському, Оржицькому, Решетилівському, Семенівському районах.

Зростання захворюваності спостерігається в переважній більшості міст і районів області. Захворюваність серед школярів за останні три тижні зросла в 2,6 рази. У зв`язку з високим рівнем захворюваності тимчасово припинені заняття в 40 загальноосвітніх школах області.

В області продовжується імунізація проти грипу. Одержали вакцинацію 10 тис. 136 жителів області. Щеплено 2840 дітей і дорослих, які знаходяться в інтернатних установах, 3837 медичних працівників, 2277 з групи професійного ризику, 398 дітей і 720 дорослих з хронічними захворюваннями.

«Підставою для закриття класу або школи на карантин є відсутність понад 20% учнів. Зараз цей показник у середньому після полтавських шкіл становить 13%. Закрито 6 класів у трьох навчальних закладах міста...»,- сказала лікар-епідеміолог Полтавської міської СЕС Ірина ЯЦЕНКО.