Київська міська державна адміністрація домовляється з виробниками ліків щодо участі в реалізації програми муніципальної лікарняної каси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, голова столичної міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ 30 листопада зустрівся із керівництвом виробників фармацевтичної продукції ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» і ВАТ «Фармак».

О.ПОПОВ оглянув виробництво препаратів та провів зустрічі із керівниками підприємств, в ході яких обговорювалось питання тісної співпраці мерії із вказаними виробниками ліків в реалізації програми муніципальної лікарняної каси.

«Ні для кого не секрет, що кияни змушені купувати медичні препарати за завищеними цінами. Хочу наголосити, що здоров‘я людини в жодному разі не має бути предметом для наживи – це моя принципова позиція. Кияни мають отримувати якісні ліки за доступною ціною”, - наголосив О.ПОПОВ.

Він відзначив, що мета його візиту на підприємства – встановити відносини із виробниками фармацевтичної продукції та виключити посередників у питанні поставки ліків до медичних закладів Києва.