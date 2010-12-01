В Одесі зіткнулися два автобуси

В Одесі сьогодні на перехресті вулиць Рішельєвській і Великій Арнаутській сталося зіткнення двох мікроавтобусів, внаслідок чого один з них перекинувся, зачепивши при цьому два припарковані автомобілі.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ ГУ МВС України в Одеській області, при зіткненні постраждали водій і пасажирка мікроавтобуса, що перекинувся, – вони з травмами госпіталізовані. Решта вісім пасажирів відбулася легким переляком. Життю госпіталізованих, за словами медиків, одержані травми не загрожують.

Інспектори ДАІ розслідують причини ДТП, учасниками якого стали мікроавтобус «Одеса-Херсон» і маршрутка, що рухалася міським маршрутом №221. За попередньою оцінкою, один з водіїв при виїзді на перехрестя проігнорував правила дорожнього руху - поїхав на червоне світло світлофора.