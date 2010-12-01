Тернопільщина: виявили потенційних донорів з ВІЛ-інфекцією

У Тернопільській області цього року виявили 5 потенційних донорів, які були ВІЛ-інфіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник обласного Управління охорони здоров’я Михайло БУРТНЯК.

За його даними, в області спостерігається тенденція до збільшення кількості ВІЛ-інфікованих. Зокрема, за 10 місяців цього року було зареєстровано 111 випадків ВІЛ-інфікованих, за аналогічний період минулого року – 109.

«Цього року виявили 5 ВІЛ-інфікованих вагітних. Ще 15 ВІЛ-інфікованих виявили в місцях відбування покарань», - зазначив М.БУРТНЯК.

Він додав, що випадки ВІЛ-інфекції та СНІДу зареєстровані в 14 районах області із 17-ти.

«В останні роки ВІЛ/СНІД знову найбільше передається статевим шляхом, в такий спосіб заразилися 48,1% хворих, парентеральним – 42,9%, від матері до дитини - 9%», – зазначив М.БУРТЯНК.

Головний лікар обласного центру профілактики і боротьби зі СНІД Володимир НОСКО під час прес-конференції також повідомив, що станом на 1 грудня 2010 року в області зареєстровано 6 випадків смерті людей із встановленим діагнозом СНІД.