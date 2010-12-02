На Олександрівську лікарню виділять 150 млн. грн.

На реконструкцію Олександрівської клінічної лікарні (на вул. Шовковичній, 39/1) з бюджету Києва в наступному році планується виділити 150 млн. грн.

Про це сказав сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час відвідування Олександрівської лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі.

Керівник КМДА оглянув усі об’єкти будівництва і реконструкції корпусів на території лікарні. Серед них – будівельний майданчик, на якому проводяться роботи з реконструкції Центру інфекційних хвороб, та кардіологічний корпус, який планується реконструювати для відділення невідкладних станів.

«Я оглянув територію та приміщення лікарні, вони перебувають у жахливому стані. Це неприпустимо. У наступному році із міського бюджету ми плануємо виділити 150 млн. грн. на реконструкцію закладу. Також частину коштів буде залучено із державного бюджету, оскільки Олександрівська клінічна лікарня входить до Державної цільової програми Євро-2012”, - сказав О.ПОПОВ на зустрічі з лікарями.

Він зазначив, що бере це питання під особистий контроль.

“За два роки Олександрівська клінічна лікарня має стати взірцевим закладом охорони здоров’я», – підкреслив голова КМДА.

Також сьогодні О.ПОПОВ представив колективу Олександрівської лікарні новопризначеного головного лікаря медзакладу – Романа ВАСИЛИШИНА.

В мерії відзначають, що Олександрівська клінічна лікарня є багатопрофільним медичним закладом. У ньому функціонують 1 тис. 155 ліжок за 14 профілями. До складу лікарні входить 29 клінічних відділень, параклінічні служби, поліклінічне та стоматологічне відділення. Відділення Олександрівської клінічної лікарні надають як ургентну, так і планову медичну допомогу хворим.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Київській міській держадміністрації було створено тимчасову комісію з визначення перспектив розвитку Олександрівської клінічної лікарні.

У відповідному розпорядженні КМДА передбачено було здійснити перевірку цього медзакладу і у місячний термін надати Київському міському голові пропозиції щодо шляхів подальшого її розвитку.