У Тернополі перевищено епідемпоріг щодо грипа

У Тернополі рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідемічний поріг.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, під час засідання міської надзвичайної протиепідемічної комісії йшлося, що минулого тижня зафіксовано 104,6 випадки захворювань на 10 тисяч населення при розрахунковому показнику епідпорогу 102,9 випадків на 10 тисяч населення.

У зв’язку з цим комісія рекомендувала у закладах освіти, ресторанного господарства, у громадському транспорті ввести масковий режим як захід передепідемічного періоду. Управлінню охорони здоров’я та міській СЕС доручено продовжувати щоденний моніторинг епідемічної ситуації, а управлінню освіти – оперативно реагувати на випадки відсутності дітей на заняттях і у випадку відсутності 25-30% учнів приймати рішення про карантин.