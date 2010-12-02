АР Крим: у Бахчисарайському районі закривають класи на карантин

15 класів у трьох школах Бахчисарайського району Криму закрито на карантин у зв`язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на гострі респіраторні захворювання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС з посиланням на райвідділ освіти.

За даними МНС, загальна кількість учнів становить 327 осіб.

При цьому не уточнюється, скільки днів триватиме карантин.