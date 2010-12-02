АР Крим: у Бахчисарайському районі закривають класи на карантин
11:03, 02 грудня 2010Новини регіонів
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Почали хворіти діти
15 класів у трьох школах Бахчисарайського району Криму закрито на карантин у зв`язку з підвищенням рівня захворюваності учнів на гострі респіраторні захворювання.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС з посиланням на райвідділ освіти.
За даними МНС, загальна кількість учнів становить 327 осіб.
При цьому не уточнюється, скільки днів триватиме карантин.
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