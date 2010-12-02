У Запоріжжі на згадку про померлих від СНІДу запалили свічки

Учора ввечері в центрі Запоріжжя - на площі напроти "Годинника Закоханих" - представники Червоного Хреста, ряду молодіжних організацій і волонтери місцевих соціальних служб запалили 100 свічок на згадку про запорожців, які стали жертвами СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, з поминальних свічок учасники акції виклали вогняну стрічку, що символізує їх солідарність з ВІЛ-інфікованих.

В акції також взяли участь активісти Запорізького відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, які роздавали листівки із закликом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "пройти тест на ВІЛ-інфекцію, а також "узяти під контроль епідемію СНІДу в Україні".

Як пояснив голова обласного відділення Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, Роман ПАРШИКОВ, мета виготовлення і розповсюдження таких листівок - показати і простим людям, і главі держави, що проблема ВІЛ/СНІД в Україні настільки серйозна, що вимагає негайного реагування на найвищому рівні.

"Щодня від "чуми століття" в Україні вмирає 12 чоловік і 55 інфікується ВІЛ", - пояснив Р.ПАРШИКОВ.