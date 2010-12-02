У Києві здешевшають ліки?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав Меморандум про співробітництво між КМДА та аптечними мережами столиці. Меморандум зі столичної владою підписали представники 43-х аптечних мереж міста, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Мова йде про встановлення на взаємних домовленостях граничної торговельної надбавки на роздрібні ціни не вище 20% від закупівельної ціни на найбільш вживані вироби медичного призначення, повідомили у прес-службі КМДА.

«Ми усвідомлюємо необхідність стабілізації ціни, у першу чергу, на найбільш споживані лікарські засоби та вироби медичного призначення. Кияни мають отримувати якісні ліки за доступною ціною. Саме з цією метою київська влада провела ряд зустрічей як із представниками виробників, так і з переважною більшістю аптечних мереж міста. Переконаний, що досягнуті домовленості дозволять нам уже найближчим часом покращити якість медичного забезпечення киян», – сказав О.ПОПОВ.

До переліку медичних виробів, яких стосуватиметься меморандум, увійшли понад 200 найменувань препаратів, які користуються стабільним попитом. Відпускати ліки за новими цінами в аптеках почнуть вже з грудня 2010 року.

Надалі столична влада планує досягти певних домовленостей щодо зниження вартості лікарських засобів із дистриб’юторами та виробниками.