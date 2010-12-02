Київрада ліквідувала «Медицину»

14:39, 02 грудня 2010
Новини регіонів
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Припинила діяльність ще двох медпідприємств

Київрада прийняла рішення про ліквідацію комунального підприємства «Київське муніципальне медичне агентство», міського госпрозрахункового центру «Медицина» і припинила діяльність КП «Фармбуд» та юридичної особи - державного комунального підприємства “Госпрозрахунковий аптечний інформаційний центр “Інфомед”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні проекти рішень були проголосовані сьогодні на засіданні сесії Київради більшістю депутатів.

Муніципальне медичне агентство ліквідовується через неефективність у діяльності, а рішення щодо інших медустанов пояснюють негативними показниками господарської діяльності.

Згідно з прийнятими рішеннями, для ліквідації центру «Медицина» і Муніципального медагентства КМДА доручено здійснити відповідні організаційно-правові заходи та створити відповідні ліквідаційні комісії, затвердити ліквідаційний баланс.

Діяльність КП «Фармбуд» та центру «Інфомед» припинено шляхом приєднання до КП «Фармація».

 

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