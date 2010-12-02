Хмельниччина: від переохолодження помер 41-річний чоловік
14:40, 02 грудня 2010Новини регіонів
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Поблизу житлового будинку
У селі Перегінка Ярмолинецького району Хмельницької області від переохолодження помер 41-річний чоловік.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор Центру пропаганди ГУ МНС в області Олексій ЧЕРКАСОВ, тіло потерпілого було знайдено поблизу житлового будинку.
Наразі, тіло померлого направлено в Ярмолинецьке бюро судмедекспертизи для з’ясування причини смерті.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада тіло жительки Вінницької області було виявлено на узбіччі дороги у селі Голосків Летичівського району Хмельницької області. Причина смерті – переохолодження.
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