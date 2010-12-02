На Львівщині зросла захворюваність на СНІД

У Львівській області зростає захворюваність на СНІД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, за 9 місяців 2010 року вперше діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 364 особам (проти 389 осіб за аналогічний період 2009 року), в тому числі в стадії СНІДу – 104 особам (проти 90 за 9 місяців 2009 року). Якщо зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію не відбулося, то зросла захворюваність на СНІД на 13,5%, констатували в ОДА.

Як зазначається у повідомленні, серед шляхів інфікування домінує парентеральний, внаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом. Із 364 осіб із вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції - 152 випадки (41,8%) припадає на парентеральний шлях; 113 випадків (31,04%) припадає на статевий, в основному, гетеросексуальний шлях передачі ВІЛ; 80 випадків (22,0%) - передача ВІЛ від матері до дитини і 19 випадків (5,2%) становить невизначений шлях інфікування.

Станом на 1 грудня 2010 року в області знаходиться на обліку 1 тис. 722 ВІЛ-інфіковані особи (в т.ч. 193 дитини), з них в стадії СНІДу - 382 особи (в т.ч. 11 дітей).