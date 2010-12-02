На медицину Тернопільщини очікують серйозні реформи

На медицину Тернопільської області очікують серйозні зміни - з нового року в регіоні планують реформувати первинний рівень надання медичної допомоги, повідомив в інтерв`ю УНІАН губернатор Тернопільської області Михайло ЦИМБАЛЮК.

Зокрема, за словами губернатора, це торкнеться роботи фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП) - на їх базі створять нові сучасні центри з надання населенню першої медичної допомоги.

«Для сільської громади дуже важливі фельшерско-акушерські пункти, але вони повинні бути оснащені всім необхідним обладнанням, щоб, наприклад, майбутні мами могли не просто стати тут на облік, а й отримати гідний рівень необхідної допомоги, не виїжджаючи з села,» - сказав М. ЦИМБАЛЮК, підкресливши, що на місці звичних фельшерско-акушерських пунктів будуть створені нові та сучасні центри з надання першої допомоги.

"У кожному районі планується відкрити 4-5 таких центрів. А звідти пацієнтів направлятимуть до амбулаторії, або до великих стаціонарів, що будуть розташовуватися у спеціалізованих центрах, в так званих госпітальних округах,» - сказав М. ЦИМБАЛЮК.

Він повідомив, що в області планується створити 6 районних госпітальних баз, в яких люди зможуть отримати комплексну медичну допомогу, а також три клінічні центри на базі обласних лікарень.

«Крім цього, нам необхідно обладнати 79 амбулаторій сімейної медицини,» - зазначив М. ЦИМБАЛЮК, підкресливши, що шляхом оптимізації закладів охорони здоров`я в області скоротять відділення, які дублюються.

Губернатор також повідомив, що цього року на ремонт ФАПів з місцевого бюджету було виділено 600 тисяч гривень.

З ініціативи М. ЦИМБАЛЮК, у селі Гнилиці був відкритий науково-методичний центр первинної медико-санітарної допомоги (у якому студенти мають можливість проходити практичне навчання в умовах сільської медицини), а також оновлений ФАП.

«Медичне обладнання центру дозволяє передавати дані кардіограми серця пацієнта по мережі Інтернет, і вже через кілька секунд, по скайпу, провідні фахівці галузі можуть дати консультації щодо стану здоров`я хворого," - зазначив М. ЦИМБАЛЮК.

Нагадаємо, що, визначаючи шляхи реформування української медицини Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що її основними напрямками повинні бути - доступні медичні послуги, їх якість і профілактика, а також стимули для ведення здорового способу життя.

Як зазначив Президент, щоб цього досягти вже сьогодні необхідно терміново братися за проектування мережі госпітальних округів, тому обласні адміністрації мають у короткі терміни провести інвентаризацію всіх своїх медустанов, також має бути проведений аудит наявності та якості доріг для забезпечення ефективної роботи служби швидкої допомоги. Карта госпітальних округів Україні, за дорученням Віктора ЯНУКОВИЧА, повинна бути готова вже через півроку.