Херсонщина: охоронець АТП отруївся чадним газом

В Херсонській області через отруєння чадним газом загинув охоронець Горностаївського автотранспортного підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в теруправлінні Держгірпромнагляду по Херсонській області, за цим фактом розпочато спеціальне розслідування.

Зокрема, за даними інспекторів управління Держгірпромнагляду, 1 грудня охоронця Горностаївського АТП №16547, 1962 року народження, знайдено мертвим у приміщенні охорони. На той момент кімната була наповнена димом. На місці події виявлено залишки спиртних напоїв.

Комісія зі спеціального розслідування розглядає як одну з можливих причин – отруєння чадним газом.

Остаточні результати будуть відомі по завершенні спеціального розслідування управління Держгірпромнагляду та висновків судмедекспертизи. Відомо, що постраждалий мав на утриманні двох дітей.