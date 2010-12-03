Херсонщина: охоронець АТП отруївся чадним газом

08:17, 03 грудня 2010
Новини регіонів
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Мав на утриманні двох дітей

В Херсонській області через отруєння чадним газом загинув охоронець Горностаївського автотранспортного підприємства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в теруправлінні Держгірпромнагляду по Херсонській області, за цим фактом розпочато спеціальне розслідування.

Зокрема, за даними інспекторів управління Держгірпромнагляду, 1 грудня охоронця Горностаївського АТП №16547, 1962 року народження, знайдено мертвим у приміщенні охорони. На той момент кімната була наповнена димом. На місці події виявлено залишки спиртних напоїв.

Комісія зі спеціального розслідування розглядає як одну з можливих причин – отруєння чадним газом.

Остаточні результати будуть відомі по завершенні спеціального розслідування управління Держгірпромнагляду та висновків судмедекспертизи. Відомо, що постраждалий мав на утриманні двох дітей.

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