У Києві затримали повію, яка вбила своє немовля

Херсонська міліція затримала в Києві матір, яка вбила свою новонароджену дитину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВС України в Херсонській області.

26 жовтня на звалищі в Скадовську Херсонської області було знайдено труп немовляти, яке, як показала експертиза, було задушене, ймовірно, матір`ю. Нею виявилася 31-річна уродженка Сумської області, бездомна повія, йдеться в повідомленні.

Розшуку допомогла жителька Скадовська, яка звернулася в міліцію з повідомленням про те, що здавала квартиру на три дні невідомій жінці. За її словами, невідома розповідала, що невдовзі виїде до Києва.

Оперативники, зв`язавшись з колегами з Києва, знайшли підозрювану. Як з`ясувалося, підозрювана певний час подорожувала країною, займаючись проституцією навіть будучи вагітною. Приїхавши до Скадовська, вона самостійно народила, після чого задушила дитину, поклала тіло в поліетиленовий пакет і винесла на звалище. Після цього вона одразу ж виїхала до Києва.