Крим: автобус виїхав на зустрічну - постраждало 6 осіб
09:44, 03 грудня 2010Новини регіонів
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У салоні було 15 пасажирів
У Криму на 80-му км автодороги Алушта-Феодосія автобус "Temsa" в результаті технічної несправності виїхав на зустрічну смугу і з`їхав у кювет.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП шестеро пасажирів автобуса отримали травми і були госпіталізовані.
У салоні автобуса на момент аварії перебувало 15 пасажирів.
Автобус виконував рейс за маршрутом "Севастополь-Судак".
На місці події працює слідчо-оперативна група. Остаточні причини аварії встановлюються.
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