Крим: автобус виїхав на зустрічну - постраждало 6 осіб

У Криму на 80-му км автодороги Алушта-Феодосія автобус "Temsa" в результаті технічної несправності виїхав на зустрічну смугу і з`їхав у кювет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП шестеро пасажирів автобуса отримали травми і були госпіталізовані.

У салоні автобуса на момент аварії перебувало 15 пасажирів.

Автобус виконував рейс за маршрутом "Севастополь-Судак".

На місці події працює слідчо-оперативна група. Остаточні причини аварії встановлюються.