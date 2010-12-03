Вінниччина: від перехолодження загинула жінка

У Вінницькій області одна людина загинула й одна госпіталізована у тяжкому стані внаслідок переохолодження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, в хірургічне відділення Барської центральної районної лікарні доставлено 38-річного жителя села Маньківці. Чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, побитого та без одягу, було знайдено поблизу його будинку. Стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий.

Також до Козятинської центральної районної лікарні була доставлена невідома жінка з діагнозом «переохолодження тіла». Її було знайдено по вул. Довженка у Козятині, біля огорожі Козятинського птахокомбінату. У лікарні жінка померла. Працівники Козятинського райвідділу міліції встановлюють особу потерпілої.