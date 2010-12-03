У Закарпатті оголошено штормове попередження.

По це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її словами, сьогодні у другій половині дня та ввечері в області очікуються сильні опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Крім того, місцями очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Посилення південно-західного вітру місцями спостерігатиметься до 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат — до 30-35 м/с.

Також, за словами синоптика, через сильні опади 3-4 грудня на річках підтримуватися підвищена водність з поступовим підвищенням рівнів води до 1 метра над рівнем посту.