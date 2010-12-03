В Одесі під час пожежі загинуло троє осіб
11:57, 03 грудня 2010Новини регіонів
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У квартирі на 14-му поверсі
В Одесі у квартирі на 14-му поверсі 16-типоверхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, пожежу ліквідували шість відділень Державної пожежної охорони.
Причина пожежі встановлюється.
За оперативними даними, минулої доби в Україні зареєстровано 181 пожежу, у тому числі у житловому секторі 155 пожеж, на яких виявлено тіла 11 загиблих осіб.
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