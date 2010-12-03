Херсон: 65-річний чоловік убив 90-річну матір-інваліда

В Херсоні 65-річний чоловік застрелив 90-річну матір-інваліда і застрелився.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Херсонській області, 2 грудня в Дніпровському районі Херсона близько 08:00 ранку під час пожежі у приватному будинку було знайдено труп 90-річної жінки з вогнепальними пораненнями. Пожежа сталося внаслідок підпалу.

Поруч з будинком у місцевому сквері було знайдено труп 65-річного чоловіка також з вогнепальними пораненнями.

Як з’ясувало слідство, загиблий чоловік застрелився з помпової рушниці сам, але перед цим застрелив власну мати, яка вже не могла ходити. Після цього він приніс в хату каністру з бензином, відкрив газ і підпалив будинок.

Попередньо, причиною вбивства і самогубства стало розлучення чоловіка з колишньою дружиною, якій суд віддав половину спільного будинку. Чоловік після розлучення отримав психологічну травму і вже раніше намагався накласти на себе руки, зазначають правоохоронці.

Наразі триває слідство щодо всіх обставин трагедії.