Тернопільщина: замерзла 86-річна жінка

На Тернопільщині від переохолодження загинула 86-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася у селі Карашинці Гусятинського району.

Медики констатували, що смерть жінки настала внаслідок переохолодження.

Окрім цього, учора в обідню пору в Гусятинську центральну районну лікарню було госпіталізовано 76-річну жительку села Новосілка з діагнозом «обмороження обох стоп 2-3 ст.».