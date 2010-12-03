Тернопільщина: замерзла 86-річна жінка
12:30, 03 грудня 2010Новини регіонів
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Переохолодження
На Тернопільщині від переохолодження загинула 86-річна жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася у селі Карашинці Гусятинського району.
Медики констатували, що смерть жінки настала внаслідок переохолодження.
Окрім цього, учора в обідню пору в Гусятинську центральну районну лікарню було госпіталізовано 76-річну жительку села Новосілка з діагнозом «обмороження обох стоп 2-3 ст.».
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