Тернопільщина: школи закривають на карантин

На Тернопільщині внаслідок зростання захворюваності на грип та ГРВІ закрито 7 шкіл та 19 класів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника обласного управління освіти Оксана ПІХУРКО, зокрема закрито 4 школи у Теребовлянському районі, дві – у Кременецькому, одну – в Чортківському районі. У Тернополі закрито 9 класів, найбільше (4) – у ЗОШ №4. «Загалом зараз на навчання не ходить 2,854 тис. дітей. Це 9,9% від загальної кількості учнів», – зазначила О.ПІХУРКО.

За її даними, захворюваність серед дітей на грип становить поодинокий характер, здебільшого в учнів, які захворіли, встановлено ГРВІ.

Школи або класи, за словами О.ПІХУРКО, закривають на 5 днів, після чого аналізують ситуацію і вирішують, чи можна відновлювати навчання. «У Шумському районі уже відновлено навчання у двох класах», – зазначила вона.

У свою чергу головний державний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН повідомив, що минулого тижня порівняно з попереднім рівень захворюваності зріс на 29,7% і становить 41,1 вип. на 10 тис. населення при епідемічному порозі у 49,8 вип. на 10 тис. населення. За його даними, епідемічного порогу захворюваності досягли Чортківський район (62,99 вип. на 10 тис. населення при епідпорозі 46,05) та Тернопіль (94,58 вип. на 10 тис. населення при епідпорозі 65,3).